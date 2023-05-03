Грачев Василий Дмитриевич
Место рожденияМакарьевская волость в составе Шадринского уезда Пермской губернии.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.03.1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грачев Дмитрий
Макарьевская волость в составе Шадринского уезда Пермской губернии.
Рождение ребёнка
1914
Сын: Грачев Аркадий Васильевич
Новоникольская, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Возможно, раньше деревня называлась Никольская Маволжанский с/с
Смерть
16.03.1915
Убит во время Первой Мировой Войны