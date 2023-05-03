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Грачев Василий Дмитриевич

Место рождения

Макарьевская волость в составе Шадринского уезда Пермской губернии.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.03.1915

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грачев Дмитрий

Мать: не указана

Макарьевская волость в составе Шадринского уезда Пермской губернии.
Рождение ребёнка
1914

Сын: Грачев Аркадий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Новоникольская, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Возможно, раньше деревня называлась Никольская Маволжанский с/с
Смерть
16.03.1915
Убит во время Первой Мировой Войны
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