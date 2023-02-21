Виниосов имя неизвестно Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виниосов имя неизвестно Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1882 ст.

Дочь: Виниосова Софья

Мать ребёнка: Виниосова Прасковья Григорьевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Успенской церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Гражданство
1882 ст.
На 1882 год - подданный Испании.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виниосова Прасковья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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