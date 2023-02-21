Виниосов имя неизвестно Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1882 ст.
Дочь: Виниосова Софья
Мать ребёнка: Виниосова Прасковья Григорьевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Успенской церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Гражданство
1882 ст.
На 1882 год - подданный Испании.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно