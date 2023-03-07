Трегубова (Калявина) Ульяна Иванова
Место рожденияпоч. Кропивинской, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1702
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Кропивинской, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Тупосова Агафия Саватеева
Отец ребёнка: Трегубов Саватей Семенов
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: Трегубов Саватей Семенов
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Сидорихина Парасковья Саватеева
Отец ребёнка: Трегубов Саватей Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762