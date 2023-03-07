Трегубова (Калявина) Ульяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова (Калявина) Ульяна Иванова

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Место рождения

поч. Кропивинской, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Кропивинской, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Тупосова Агафия Саватеева

Отец ребёнка: Трегубов Саватей Семенов

Ленский, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Трегубов Максим Саватеев

Отец ребёнка: Трегубов Саватей Семенов

Ленский, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Сидорихина Парасковья Саватеева

Отец ребёнка: Трегубов Саватей Семенов

Ленский, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Саватей Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ленский, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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