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Превезенцев Никита Васильевич

Место рождения

Свистуха, Дмитровский район, Московская область

Дата рождения

01.04.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1894 ст.

Отец: Превезенцев Василий Максимович

Мать: Превезенцева (Сафронова) Анна Григорьевна

Свистуха, Дмитровский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Превезенцева (Пудина) Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
24.10.1918

Сын: Превезенцев Михаил Никитич

Мать ребёнка: Превезенцева (Пудина) Агафья Ивановна

Свистуха, Дмитровский район, Московская область
Рождение ребёнка
13.06.1933

Дочь: Полина (Привезенцева) Нина Никитична

Мать ребёнка: Превезенцева (Пудина) Агафья Ивановна

Свистуха, Дмитровский район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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