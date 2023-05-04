Превезенцев Никита Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1894 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1918
Сын: Превезенцев Михаил Никитич
Мать ребёнка: Превезенцева (Пудина) Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
13.06.1933
Дочь: Полина (Привезенцева) Нина Никитична
Мать ребёнка: Превезенцева (Пудина) Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно