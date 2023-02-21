Мавгузя Фазулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Агильулла Минликай
Отец ребёнка: Минликай Гисметулла
Каркали, Ленингорский район, Республика Татарстан
Рождение ребёнка
1855
Сын: Хуснулла Минликай
Отец ребёнка: Минликай Гисметулла
Каркали, Республика Татарстан, Лениногорский район
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минликай Гисметулла
2-я жена Миникая
Смерть
Неизвестно