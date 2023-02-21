Мавгузя Фазулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавгузя Фазулла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Агильулла Минликай

Отец ребёнка: Минликай Гисметулла

Каркали, Ленингорский район, Республика Татарстан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Хуснулла Минликай

Отец ребёнка: Минликай Гисметулла

Каркали, Республика Татарстан, Лениногорский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минликай Гисметулла

2-я жена Миникая
Смерть
Неизвестно
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