Жохов, генерал-лейтенант флота Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жохов, генерал-лейтенант флота Александр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

16.06.1823

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Жохов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Флотский офицер
Смерть
16.06.1823
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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