Жохов, генерал-лейтенант флота Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти16.06.1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Жохов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Мария Александровна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Флотский офицер
Смерть
16.06.1823
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область