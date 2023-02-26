Важенина (Игнатова) Агрепина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1905
Дата смерти15.01.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1905
Отец: Игнатов Тимофей Тихонович
Мать: Игнатова Ефросинья дочь
Рождение ребёнка
24.01.1924
Отец ребёнка: Важенин Петр Никандрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
15.01.1981
Кладбище Лебяжье
53°15'11.3"N 83°40'15.4"E