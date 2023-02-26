Важенина (Игнатова) Агрепина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Важенина (Игнатова) Агрепина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1905

Дата смерти

15.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1905

Отец: Игнатов Тимофей Тихонович

Мать: Игнатова Ефросинья дочь

Рождение ребёнка
24.01.1924

Сын: Важенин Борис Петрович

Отец ребёнка: Важенин Петр Никандрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Важенин Петр Никандрович

Место жительства
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
15.01.1981
Кладбище Лебяжье
53°15'11.3"N 83°40'15.4"E
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