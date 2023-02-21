Фишензон Бетя Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1922
Дата смерти19.01.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1943
Сын: Виноградов Эдуард Сергеевич
Отец ребёнка: Виноградов Сергей Семенович
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
19.01.1982
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область