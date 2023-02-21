Фишензон Бетя Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фишензон Бетя Наумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1922

Дата смерти

19.01.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1943

Сын: Виноградов Эдуард Сергеевич

Отец ребёнка: Виноградов Сергей Семенович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
19.01.1982
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
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