Петерсон (Петерс) (Sundja) Анна
Место рожденияTõrenurme
Дата рождения06.01.1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1830
Tõrenurme
Крещение
12.01.1830
Рождение ребёнка
02.02.1859
Сын: Петерсон Тимофей
Отец ребёнка: Петерсон (Петерс) Мартын (Марк)
Tõrenurme
Рождение ребёнка
18.02.1861
Дочь: Петерсон (Петерс) (Peterson) Екатерина
Отец ребёнка: Петерсон (Петерс) Мартын (Марк)
Tõrenurme
Рождение ребёнка
09.09.1863
Сын: Петерсон Мартын Мартынович
Отец ребёнка: Петерсон (Петерс) Мартын (Марк)
Бракосочетание
24.01.1958
Похороны
Неизвестно