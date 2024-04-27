Петерсон (Петерс) (Sundja) Анна 06.01.1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петерсон (Петерс) (Sundja) Анна

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Место рождения

Tõrenurme

Дата рождения

06.01.1830

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1830

Отец: Sundja Jüri

Мать: Sundja (Sare Tõno Hanso) Kai Ekaterina

Tõrenurme
Крещение
12.01.1830
Рождение ребёнка
02.02.1859

Сын: Петерсон Тимофей

Отец ребёнка: Петерсон (Петерс) Мартын (Марк)

Tõrenurme
Рождение ребёнка
18.02.1861

Дочь: Петерсон (Петерс) (Peterson) Екатерина

Отец ребёнка: Петерсон (Петерс) Мартын (Марк)

Tõrenurme
Рождение ребёнка
09.09.1863

Сын: Петерсон Мартын Мартынович

Отец ребёнка: Петерсон (Петерс) Мартын (Марк)

Бракосочетание
24.01.1958

Муж: Петерсон (Петерс) Мартын (Марк)

Похороны
Неизвестно

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