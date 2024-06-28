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Маматказина Ильмира Шамиловна

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Место рождения

Узбекская СССР, Ташкентская область, поселок Орджоникидзе

Дата рождения

17.06.1955

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1955

Отец: Маматказин Шамиль Ибрагимович

Мать: Хисамутдинова Розия Салахутдиновна

Бракосочетание
10.04.1982

Муж: Хамидов Бозор Давлятович

Рождение ребёнка
08.03.1983

Сын: Хамидов Рустам Бозорович

Отец ребёнка: Хамидов Бозор Давлятович

Развод
04.01.1986

Муж: Хамидов Бозор Давлятович

Бракосочетание
С 29.08.1987

Муж: Садыков Гариф Фасхутдинович

Рождение ребёнка
01.12.1988

Сын: Садыков Далир Гарифович

Отец ребёнка: Садыков Гариф Фасхутдинович

Рождение ребёнка
11.04.1994

Дочь: Вундерлих (Садыкова) Рината Гарифовна

Отец ребёнка: Садыков Гариф Фасхутдинович

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