Маматказина Ильмира Шамиловна
Место рожденияУзбекская СССР, Ташкентская область, поселок Орджоникидзе
Дата рождения17.06.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1955
Бракосочетание
10.04.1982
Рождение ребёнка
08.03.1983
Отец ребёнка: Хамидов Бозор Давлятович
Развод
04.01.1986
Бракосочетание
С 29.08.1987
Рождение ребёнка
01.12.1988
Отец ребёнка: Садыков Гариф Фасхутдинович
Рождение ребёнка
11.04.1994
Дочь: Вундерлих (Садыкова) Рината Гарифовна
Отец ребёнка: Садыков Гариф Фасхутдинович