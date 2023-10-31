Петрова Бабушка Марфы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.05.1896
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван
Рождение ребёнка
08.11.1907
Дочь: Феолитова Полина (Прасковья) Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфросиния
Отец ребёнка: Петров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мать Марфы Ивановны
Отец ребёнка: Петров Иван