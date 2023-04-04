Драгунова (Прошутинская) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драгунова (Прошутинская) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селецкий Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Драгунов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Драгунов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Драгунов Николай

Рождение ребёнка
1937

Сын: Драгунов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Драгунов Николай

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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