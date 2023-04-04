Драгунова (Прошутинская) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селецкий Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Драгунов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Драгунов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Драгунов Николай
Рождение ребёнка
1937
Сын: Драгунов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Драгунов Николай
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно