Кахаева (Качеева) Антонина
Место рожденияс. Мыюта, Мыютинская волоски, Бийский уезд, Томская губерния
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Качеева Филимон
с. Мыюта, Мыютинская волоски, Бийский уезд, Томская губерния
Советское: Алтай, Шебалинский район, с. Мыюта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кахаев Виталий
Отец ребёнка: Кахаев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кахаев Дмитрий
Смерть
Неизвестно