Кахаева (Качеева) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кахаева (Качеева) Антонина

Место рождения

с. Мыюта, Мыютинская волоски, Бийский уезд, Томская губерния

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Качеева Филимон

Мать: не указана

с. Мыюта, Мыютинская волоски, Бийский уезд, Томская губерния
Советское: Алтай, Шебалинский район, с. Мыюта
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кахаев Виталий

Отец ребёнка: Кахаев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кахаев Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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