Халтамов Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти?.07.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Военная награда
Неизвестно
Военная служба
?.09.1941 или ?.03.1942
Черный Затон, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Награда
Вычислено 11.05.1946
Награждён медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг."
Награда
04.03.1947
Награждён медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг."
Рождение ребёнка
04.09.1958
Сын: Халтамов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Косвенцева Вера Ивановна
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Награда
26.09.1966
Награждён юбилейной медалью "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг"
Награда
29.09.1975
Награждён юбилейной медалью "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг."
Смерть
?.07.1977