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Давыдов Василий Михайлович

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Место рождения

Покровка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.01.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1939

Отец: Давыдов Михаил Михайлович

Мать: Давыдова Васена Ивановна

Покровка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.11.1963

Жена: Давыдова Светлана Кирилловна

Чантырья, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
04.09.1964

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Мать ребёнка: Давыдова Светлана Кирилловна

Луговой, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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