Давыдов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.01.1939
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1939
Бракосочетание
18.11.1963
Чантырья, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
04.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Давыдова Светлана Кирилловна
Луговой, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра