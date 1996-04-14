Стогнеева Вера Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1943
Дата смерти14.04.1996
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1943
Рождение ребёнка
02.10.1968
Дочь: Стогнеева Галина Александровна
Отец ребёнка: Стогнеев Александр Стефанович
Рождение ребёнка
22.03.1970
Сын: Стогнеев Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Стогнеев Александр Стефанович
Рождение ребёнка
25.11.1971
Дочь: Заика Любовь Александровна
Отец ребёнка: Стогнеев Александр Стефанович
совхоз Ударник Красносулинского района Ростовской области
Смерть
14.04.1996