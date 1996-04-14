Стогнеева Вера Григорьевна 26.09.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стогнеева Вера Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1943

Дата смерти

14.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1943

Отец: Зайцев Григорий Стефанович

Мать: Солиенко Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
02.10.1968

Дочь: Стогнеева Галина Александровна

Отец ребёнка: Стогнеев Александр Стефанович

Рождение ребёнка
22.03.1970

Сын: Стогнеев Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Стогнеев Александр Стефанович

Рождение ребёнка
25.11.1971

Дочь: Заика Любовь Александровна

Отец ребёнка: Стогнеев Александр Стефанович

совхоз Ударник Красносулинского района Ростовской области
Смерть
14.04.1996

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