КРЫЛОВА (СОКОЛОВА) ИРИНА ИВАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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КРЫЛОВА (СОКОЛОВА) ИРИНА ИВАНОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Соколов ИВАН ИВАНОВИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Михайлюк МАРИЯ АНДРЕЕВНА

Отец ребёнка: Крылов АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ

с.Замошье
Рождение ребёнка
02.08.1931

Сын: Крылов МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Крылов АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
1933

Сын: Крылов АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Крылов АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
11.08.1937

Дочь: Орешкина СЕРАФИМА АНДРЕЕВНА

Отец ребёнка: Крылов АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Смерть
1994
г.Нелидово
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