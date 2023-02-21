КРЫЛОВА (СОКОЛОВА) ИРИНА ИВАНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Соколов ИВАН ИВАНОВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Михайлюк МАРИЯ АНДРЕЕВНА
Отец ребёнка: Крылов АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ
с.Замошье
Рождение ребёнка
02.08.1931
Отец ребёнка: Крылов АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ
Рождение ребёнка
1933
Сын: Крылов АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Крылов АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ
Рождение ребёнка
11.08.1937
Дочь: Орешкина СЕРАФИМА АНДРЕЕВНА
Отец ребёнка: Крылов АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994
г.Нелидово