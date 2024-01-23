Барсукова (Голенищева) Анастасия Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барсуков Алексей Александрович
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область