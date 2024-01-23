Барсукова (Голенищева) Анастасия Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барсукова (Голенищева) Анастасия Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барсуков Алексей Александрович

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область

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