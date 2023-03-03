Козлова (Астафьева (Семёнова?)) Анна Киреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Астафьева (Семёнова?)) Анна Киреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: Астафьев (семёнов?) Кирей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1906

Дочь: Козлова Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Петрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1906
Бракосочетание
До 1906

Муж: Козлов Григорий Петрович

Рождение ребёнка
09.10.1907

Дочь: Козлова Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Петрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1907
Рождение ребёнка
14.12.1909

Дочь: Козлова Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Петрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1909
Рождение ребёнка
26.11.1911

Сын: Козлов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий Петрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
Рождение ребёнка
15.02.1914

Сын: Козлов Симеон Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий Петрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Смерть
Неизвестно
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