Козлова (Астафьева (Семёнова?)) Анна Киреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891
Отец: Астафьев (семёнов?) Кирей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1906
Дочь: Козлова Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Петрович
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1906
Бракосочетание
До 1906
Рождение ребёнка
09.10.1907
Дочь: Козлова Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Петрович
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1907
Рождение ребёнка
14.12.1909
Дочь: Козлова Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Петрович
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1909
Рождение ребёнка
26.11.1911
Сын: Козлов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Козлов Григорий Петрович
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
Рождение ребёнка
15.02.1914
Сын: Козлов Симеон Григорьевич
Отец ребёнка: Козлов Григорий Петрович
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Смерть
Неизвестно