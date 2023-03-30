Ковалёв Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёв Дмитрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 12.08.1934

Дата смерти

Вычислено 05.01.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 12.08.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 12.08.1961

Сын: Ковалёв Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Ковалёва Татьяна Яковлевна

КазССР, Кустанайская область, посёлок Новонежинка
Смерть
Вычислено 05.01.1980
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