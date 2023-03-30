Ковалёв Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 12.08.1934
Дата смертиВычислено 05.01.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 12.08.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 12.08.1961
Сын: Ковалёв Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Ковалёва Татьяна Яковлевна
КазССР, Кустанайская область, посёлок Новонежинка
Смерть
Вычислено 05.01.1980