(Рощупкина) Елена Степановна 25.05.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Рощупкина) Елена Степановна

Место рождения

Плеханово, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

25.05.1929

Дата смерти

01.11.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1929

Отец: Рощупкин Степан Васильевич

Мать: Рощупкина (Виноградова) Прасковья Яковлевна

Плеханово, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Виктор Иванович

Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Виктор Иванович

Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
01.11.1993

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