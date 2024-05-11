(Рощупкина) Елена Степановна
Место рождения
Дата рождения25.05.1929
Дата смерти01.11.1993
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1929
Рождение ребёнка
25.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
19.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Виктор Иванович
Смерть
01.11.1993