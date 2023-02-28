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Лобанов Алексей Александрович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

25.01.1905

Дата смерти

07.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1905

Отец: Лобанов Александр Федорович

Мать: Лобанова Ольга Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.10.1949

Сын: Лобанов Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Лобанова Ксения Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.01.1952

Сын: Лобанов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Лобанова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
31.01.1955

Дочь: Анурьева Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Лобанова Ксения Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1957

Сын: Лобанов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Лобанова Ксения Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Ксения Ивановна

Смерть
07.05.1970
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