Лобанов Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения25.01.1905
Дата смерти07.05.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1905
Рождение ребёнка
26.10.1949
Мать ребёнка: Лобанова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1952
Сын: Лобанов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Лобанова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
31.01.1955
Дочь: Анурьева Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Лобанова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1957
Сын: Лобанов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Лобанова Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобанова Ксения Ивановна
Смерть
07.05.1970