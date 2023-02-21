грибова нина николаевна
Место рожденияд. мыс суховерховского сельсовета
Дата рождения10.02.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
д. мыс суховерховского сельсовета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грибов сергей
Отец ребёнка: Грибов Александр Алексеевич
г.Таллин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: игорь грибов
Отец ребёнка: Грибов Александр Алексеевич
г.Таллин
Бракосочетание
Неизвестно