грибова нина николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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грибова нина николаевна

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Место рождения

д. мыс суховерховского сельсовета

Дата рождения

10.02.1946

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

д. мыс суховерховского сельсовета
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибов сергей

Отец ребёнка: Грибов Александр Алексеевич

г.Таллин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: игорь грибов

Отец ребёнка: Грибов Александр Алексеевич

г.Таллин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибов Александр Алексеевич

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