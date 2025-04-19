Душкина (Урганенкова) Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.07.2005
Муж: не указан
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.05.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Душкин Евгений Евгеньевич