Душкина (Урганенкова) Наталья Петровна 15.03.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Душкина (Урганенкова) Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1980

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

1950 г.р.

Муж

1975 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1980

Отец: Урганенков Петр Егорович

Мать: Урганенкова (Морозова) Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Душкин Евгений Евгеньевич

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.07.2005

Муж: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.05.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Душкин Евгений Евгеньевич

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