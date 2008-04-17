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Мацонкова Елизавета Юрьевна
Мацонкова Елизавета Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.04.2008
Пол
Женский
Отец
Мацонков Юрий Николаевич
1976 г.р.
Мать
Мацонкова (Щетилина) Ольга Анатольевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.2008
Отец:
Мацонков Юрий Николаевич
Мать:
Мацонкова Ольга Анатольевна
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