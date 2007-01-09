Савченко (Тихонова) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1946
Дата смерти09.01.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1946
Рождение ребёнка
1978
Сын: Савченко Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Савченко Анатолий
Рождение ребёнка
07.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савченко Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савченко Анатолий
Смерть
09.01.2007