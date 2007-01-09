Савченко (Тихонова) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко (Тихонова) Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1946

Дата смерти

09.01.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1946

Отец: Тихонов Александр Васильевич

Мать: Тихонова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
1978

Сын: Савченко Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Савченко Анатолий

Рождение ребёнка
07.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савченко Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савченко Анатолий

Смерть
09.01.2007
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