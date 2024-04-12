Лунева (Спицина) Ирина Сафонова (Софронова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунева (Спицина) Ирина Сафонова (Софронова)

Место рождения

Михали, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Спицин Софроний Евстратов

Мать: не указана

Михали, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Лунев Потап Корнеев

Отец ребёнка: Лунев Корней Сидоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Агриппина Корнеева

Отец ребёнка: Лунев Корней Сидоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Агриппина Корнеева

Отец ребёнка: Лунев Корней Сидоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Лунев Матвей Корнеев

Отец ребёнка: Лунев Корней Сидоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Лунев Федор Корнеев

Отец ребёнка: Лунев Корней Сидоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев Корней Сидоров

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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