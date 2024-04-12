Лунева (Спицина) Ирина Сафонова (Софронова)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Спицин Софроний Евстратов
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Лунев Потап Корнеев
Отец ребёнка: Лунев Корней Сидоров
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Агриппина Корнеева
Отец ребёнка: Лунев Корней Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Агриппина Корнеева
Отец ребёнка: Лунев Корней Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Лунев Матвей Корнеев
Отец ребёнка: Лунев Корней Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Лунев Федор Корнеев
Отец ребёнка: Лунев Корней Сидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лунев Корней Сидоров
Смерть
Неизвестно
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино