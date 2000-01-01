(Осинкин) Надежда Васильевна
Место рождения(ранее с. Тарасово Сарапульский уезд Вятская губерния Российская империя)
Дата рождения28.08.1908
Дата смерти15.09.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1908
Отец: Осинкин Василий Алексеевич
Мать: Осинкин Анна Ионовна
(ранее с. Тарасово Сарапульский уезд Вятская губерния Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.09.1908
(ранее с. Тарасово Сарапульский уезд Вятская губерния Российская империя)