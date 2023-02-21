жена Семена ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Томсина Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Семен
Рождение ребёнка
1874
Сын: Семенов Феодор (Федор) Семенович
Отец ребёнка: Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен