жена Семена ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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жена Семена ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Томсина Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Семен

Рождение ребёнка
1874

Сын: Семенов Феодор (Федор) Семенович

Отец ребёнка: Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Степан Семенович

Отец ребёнка: Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен

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