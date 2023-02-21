Курышев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курышева Зоя Власовна
Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курышева Зоя Власовна
Смерть
Неизвестно