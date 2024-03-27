Ахметжанов Абдулхай
Место рожденияс.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии
Дата рождения25.11.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1891
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абдулхаева) Разыя
Мать ребёнка: Абдулхаева (Навридинова) Алия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдулхаев Абдулхак
Мать ребёнка: Абдулхаева (Навридинова) Алия
Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1915
Сын: Ахметжанов Анвар Абдулхаевич
Мать ребёнка: Абдулхаева (Навридинова) Алия
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
04.04.1927
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
09.01.1933
Рождение ребёнка
1939
Смерть
Неизвестно