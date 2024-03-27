Ахметжанов Абдулхай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметжанов Абдулхай

Место рождения

с.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии

Дата рождения

25.11.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

1915 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
25.11.1891

Отец: Ахмедджан Бин Алим (Мухаммадалим) Бин Тормайи

Мать: Аиша Фахрутдин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абдулхаева) Разыя

Мать ребёнка: Абдулхаева (Навридинова) Алия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулхаев Абдулхак

Мать ребёнка: Абдулхаева (Навридинова) Алия

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Ахметжанов Анвар Абдулхаевич

Мать ребёнка: Абдулхаева (Навридинова) Алия

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдулхаева (Навридинова) Алия

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдулхаева (Навридинова) Алия

Рождение ребёнка
04.04.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдулхаева (Навридинова) Алия

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдулхаева (Навридинова) Алия

Рождение ребёнка
09.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдулхаева (Навридинова) Алия

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдулхаева (Навридинова) Алия

Смерть
Неизвестно

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