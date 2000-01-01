Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1766
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1792 ст.
Отец ребёнка: Егор Сергеев
Сальково Веневского уезда Тульской губернии
Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные Пруды Московской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Сергеев
Смерть
После 1834