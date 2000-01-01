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Татьяна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1766

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1770 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1792 ст.

Сын: Долгов Дмитрий Егоров

Отец ребёнка: Егор Сергеев

Сальково Веневского уезда Тульской губернии
Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные Пруды Московской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Сергеев

Смерть
После 1834
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