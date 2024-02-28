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Аверин Игорь Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1962

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1962

Отец: Аверин Анатолий Николаевич

Мать: Аверина Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
05.12.1987

Дочь: Миролюбова Анастасия Игоревна

Мать ребёнка: Аверина Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверина Ольга Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
гедонист-историк
Место жительства
Неизвестно
остров Русский Приморский край
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