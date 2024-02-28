Аверин Игорь Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1962
Отец: Аверин Анатолий Николаевич
Мать: Аверина Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
05.12.1987
Дочь: Миролюбова Анастасия Игоревна
Мать ребёнка: Аверина Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аверина Ольга Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
гедонист-историк
Место жительства
Неизвестно
остров Русский Приморский край