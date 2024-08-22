Полукарова Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полукарова Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полукарова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Полукаров Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полукаров Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Полукаров Анатолий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полукаров Анатолий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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