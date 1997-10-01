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Олешкевич Нелли Николаевна
Олешкевич Нелли Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.07.1952
Пол
Женский
Отец
Олешкевич Николай Филиппович
1914 г.р.
Мать
Устюжанина Александра Даниловна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1952
Отец:
Олешкевич Николай Филиппович
Мать:
Устюжанина Александра Даниловна
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