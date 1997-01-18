Осипова Валерия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Валерия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1997

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1997

Отец: Игнатьев Дмитрий Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Максим

Рождение ребёнка
12.08.2018

Дочь: Осипова Вероника Максимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.11.2021

Сын: Осипов Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: не указан

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