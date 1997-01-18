Осипова Валерия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1997
Отец: Игнатьев Дмитрий Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Максим
Рождение ребёнка
12.08.2018
Дочь: Осипова Вероника Максимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.11.2021
Сын: Осипов Дмитрий Максимович
Отец ребёнка: не указан