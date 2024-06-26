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Бочкарев Федор Иванович

Место рождения

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

До 1744

Пол

Мужской

Отец

Около 1639 г.р.

Мать

Около 1659 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Бочкарев Иван Васильевич

Мать: Бочкарева Ирина

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
В РС 1719 года - 19 лет. 101) Октября в 29 день паш. кр. Иван Бочкарев 80 лет, у него дети: Никита 40 лет, живёт своим двором, а государеву пашню пашет и потуг платит с отцом вместе, Кирило 34 года, Ф... Показать все
Смерть
До 1744
Бочкарёво, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
РГАДА Ф 350-2-1917 Выбывшие после I переписи к 1744 г. Деревни Бочкаревои 1493 Июда Бочкарев 1494 Иван Бочкарев 1495 у него дети Федор 1496 Дмитреи (скорее всего ошибка - внук)

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