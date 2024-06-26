Бочкарев Федор Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиДо 1744
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: Бочкарев Иван Васильевич
Мать: Бочкарева Ирина
В РС 1719 года - 19 лет. 101) Октября в 29 день паш. кр. Иван Бочкарев 80 лет, у него дети: Никита 40 лет, живёт своим двором, а государеву пашню пашет и потуг платит с отцом вместе, Кирило 34 года, Ф... Показать все
Смерть
До 1744
Бочкарёво, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
РГАДА Ф 350-2-1917 Выбывшие после I переписи к 1744 г. Деревни Бочкаревои 1493 Июда Бочкарев 1494 Иван Бочкарев 1495 у него дети Федор 1496 Дмитреи (скорее всего ошибка - внук)