Василькова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1905
Дата смерти20.02.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1936
Дочь: Мохова (Василькова) Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Васильков Дмитрий Прохорович
Долгово, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
20.02.1967