Василькова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василькова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1905

Дата смерти

20.02.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильков Дмитрий Прохорович

Рождение ребёнка
10.03.1936

Дочь: Мохова (Василькова) Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Васильков Дмитрий Прохорович

Долгово, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
20.02.1967

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