Еникеев Фанис Шайсултанович
Место рожденияг Уфа, БАССР
Дата рождения30.09.1953
Дата смерти16.02.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1953
г Уфа, БАССР
Рождение ребёнка
12.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еникеева Зильфира Зуфаровна
г.Уфа, БАССР
Рождение ребёнка
03.10.1983
Мать ребёнка: Еникеева Зильфира Зуфаровна
г. Уфа, БАССР
Смерть
16.02.2013
г Нефтеюганск, ХМАО- Югра, РФ
Похороны
Неизвестно
г Нефтеюганск, ХМАО- Югра, РФ