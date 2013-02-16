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Еникеев Фанис Шайсултанович

Место рождения

г Уфа, БАССР

Дата рождения

30.09.1953

Дата смерти

16.02.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1953

Отец: Еникеев Шайсултан Рязапович

Мать: Еникеева Бибиямал Зайнетдиновна

г Уфа, БАССР
Рождение ребёнка
12.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еникеева Зильфира Зуфаровна

г.Уфа, БАССР
Рождение ребёнка
03.10.1983

Сын: Еникеев Денис Фанисович

Мать ребёнка: Еникеева Зильфира Зуфаровна

г. Уфа, БАССР
Смерть
16.02.2013
г Нефтеюганск, ХМАО- Югра, РФ
Похороны
Неизвестно
г Нефтеюганск, ХМАО- Югра, РФ
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