Welz (Voss) Mathilda
Место рожденияAlexanderdorf, Nalchik, Russia
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Alexanderdorf, Nalchik, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Welz Heinrich
Рождение ребёнка
1927
Сын: Welz Leopold
Отец ребёнка: Welz Heinrich
Alexanderdorf, Nalchik, Russia
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Welz) Marta
Отец ребёнка: Welz Heinrich
Смерть
Неизвестно