Welz (Voss) Mathilda 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Welz (Voss) Mathilda

Место рождения

Alexanderdorf, Nalchik, Russia

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

1927 г.р.
1929 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Alexanderdorf, Nalchik, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Welz Heinrich

Рождение ребёнка
1927

Сын: Welz Leopold

Отец ребёнка: Welz Heinrich

Alexanderdorf, Nalchik, Russia
Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Welz) Marta

Отец ребёнка: Welz Heinrich

Смерть
Неизвестно

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