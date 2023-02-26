Васса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Иванова

Васса Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Лукерья Авраамова

Отец ребёнка: Авраам Николаев

Рождение ребёнка
12.06.1849

Дочь: Акилина Авраамова

Отец ребёнка: Авраам Николаев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close