Васса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Лукерья Авраамова
Отец ребёнка: Авраам Николаев
Рождение ребёнка
12.06.1849
Дочь: Акилина Авраамова
Отец ребёнка: Авраам Николаев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно