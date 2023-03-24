Ботвич Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мария (Марфа)
Отец ребёнка: Ботвич Алексей
Рождение ребёнка
1938
Сын: Ботвич Иван
Отец ребёнка: Ботвич Алексей
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ангелина
Отец ребёнка: Ботвич Алексей
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Ботвич Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ботвич Алексей