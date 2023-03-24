Ботвич Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботвич Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мария (Марфа)

Отец ребёнка: Ботвич Алексей

Рождение ребёнка
1938

Сын: Ботвич Иван

Отец ребёнка: Ботвич Алексей

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Ангелина

Отец ребёнка: Ботвич Алексей

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Ботвич Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ботвич Алексей

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