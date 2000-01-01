Поздеев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздеев Петр

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Место рождения

Шабаковское, Удмуртия

Дата рождения

19.06.1911

Пол

Мужской

Отец

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1911

Отец: Поздеев Дада

Мать: Татьяна

Шабаковское, Удмуртия
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