Рябиченко Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябиченко Федор Корнеевич
Отец ребёнка: Рябиченко Корней
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябиченко Никанор Корнеевич
Отец ребёнка: Рябиченко Корней
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябиченко Михаил Корнеевич
Отец ребёнка: Рябиченко Корней
Смерть
Неизвестно