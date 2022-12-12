Малеванов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малеванов Николай Александрович

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Место рождения

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2007
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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