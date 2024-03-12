Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Авдотья Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Рамены, Борзынская волость, Вышневолоцкий уезд
Помещик Петр Петрович Мельгунов РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-PYZ?i=385&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530 РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61... Показать все
Смерть
Неизвестно
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