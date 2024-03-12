Захар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Авдотья Захаровна
Рамены, Борзынская волость, Вышневолоцкий уезд
Помещик Петр Петрович Мельгунов РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-PYZ?i=385&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530 РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61... Показать все
Смерть
Неизвестно