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Неелов Борис

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

15.09.1909

Дата смерти

08.01.1942

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1909

Отец: Неелов Николай

Мать: Неелова (Карпова) Анна Ивановна

Харьков, Харківська область
Образование
По 1933
Харьковский технологический институт
Рождение ребёнка
01.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неелова (Разумова) Нина Николаевна

Харьков, Харківська область
Смерть
08.01.1942
Причина смерти: Ранение на ВОВ

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