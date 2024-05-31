Неелов Борис
Место рождения
Дата рождения15.09.1909
Дата смерти08.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1909
Отец: Неелов Николай
Образование
По 1933
Харьковский технологический институт
Рождение ребёнка
01.01.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неелова (Разумова) Нина Николаевна
Смерть
08.01.1942
Причина смерти: Ранение на ВОВ