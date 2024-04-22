Уткина (Козлова) Матрена Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Козлов Илья
ГАСО, 24-2-1502, 76 об
Место жительства
До 1755
Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, 24-2-1502, 76об
Бракосочетание
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-2-1502, 76 об
Смерть
Неизвестно