Уткина (Козлова) Матрена Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина (Козлова) Матрена Ильинична

Место рождения

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1716 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Козлов Илья

Мать: не указана

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, 24-2-1502, 76 об
Место жительства
До 1755
Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, 24-2-1502, 76об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Михайло Кондратьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-2-1502, 76 об
Смерть
Неизвестно
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