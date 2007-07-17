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Балабин Виктор Григорьевич

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Место рождения

г. Фрунзе (Бишкек)

Дата рождения

01.01.1942

Дата смерти

17.07.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1942

Отец: Балабин Григорий Иванович

Мать: Балабина Анисия Ивановна

г. Фрунзе (Бишкек)
Рождение ребёнка
01.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балабина Сарра Даниловна

г. Фрунзе (Бишкек)
Рождение ребёнка
12.06.1972

Сын: Балабин Григорий Викторович

Мать ребёнка: Балабина Сарра Даниловна

Рождение ребёнка
15.03.1976

Сын: Балабин Алексей Викторович

Мать ребёнка: Балабина Сарра Даниловна

Смерть
17.07.2007
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