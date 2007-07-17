Балабин Виктор Григорьевич
Место рожденияг. Фрунзе (Бишкек)
Дата рождения01.01.1942
Дата смерти17.07.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1942
г. Фрунзе (Бишкек)
Рождение ребёнка
01.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балабина Сарра Даниловна
г. Фрунзе (Бишкек)
Рождение ребёнка
12.06.1972
Сын: Балабин Григорий Викторович
Мать ребёнка: Балабина Сарра Даниловна
Рождение ребёнка
15.03.1976
Сын: Балабин Алексей Викторович
Мать ребёнка: Балабина Сарра Даниловна
Смерть
17.07.2007