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Кобылин Максим

Место рождения

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
с 1803 в кулундийскую волость
Рождение ребёнка
1776

Сын: Кобылин Никита Максимович

Мать ребёнка: не указана

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
с 1803 в кулундийскую волость
Рождение ребёнка
1789

Сын: Кобылин Филипп Максимович

Мать ребёнка: не указана

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
с 1803 в кулундийскую волость
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кобылин Матвей Максимович

Мать ребёнка: не указана

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
с 1803 в кулундийскую волость
Смерть
Неизвестно
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