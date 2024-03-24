Кобылин Максим
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
с 1803 в кулундийскую волость
Рождение ребёнка
1776
Сын: Кобылин Никита Максимович
с 1803 в кулундийскую волость
Рождение ребёнка
1789
Сын: Кобылин Филипп Максимович
с 1803 в кулундийскую волость
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кобылин Матвей Максимович
с 1803 в кулундийскую волость
Смерть
Неизвестно